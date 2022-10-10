Прорыва границы нет: в ОК "Север" рассказали о ситуации в северных районах Украины

Силы обороны контролируют ситуацию на границах. Если будет какое-то движение, то военные обещать достойно встречать оккупантов.

Related video

Прорыва государственных границ или наступательных действий в Черниговской области нет. Ситуация под контролем силового блока Украины. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

После заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он вместе с РФ разворачивает совместную группировку войск, в ОК "Север" заявили, что ситуация у границ под контролем. Силы обороны выполняют свои обязанности и готовы к любому развитию событий.

"В приграничном регионе ситуации также под полным контролем ГПСУ, ВСУ, НГУ, изменениям не подвергалась. Прорывов или наступательных действий со стороны территории Беларуси и России не зафиксировано. Несмотря на это, призываем всех жителей города и области оставаться в укрытиях, ведь угроза еще не миновала", — отметили в командовании.

Подобное заявление сделал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. На данный момент участок на границе полностью контролируется.

"Если кто-то пойдет — встретим достойно", — отметил Чаус.

Напомним, президент Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь разворачивает совместную группировку войск, чтобы "избежать нападения со стороны Украины".

Ранее сообщалось, что в Беларусь привезли иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Всего было поставлено около 20 барражирующих боеприпасов.