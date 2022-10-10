"Нова зброя на підході": у ЄС відповіли на масовий обстріл міст України

За словами представника ЄС Жозепа Борреля, він засуджує дії РФ у найрізкіших із можливих виражень. А додаткова військова допомога від ЄС уже їде в Україну.

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У понеділок, 10 жовтня, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель був шокований російськими атаками, які були спрямовані на громадян у Києві й інших містах України. Про це він написав у Twitter.

"Подібному немає місця у XXI столітті. Я засуджую це в найрізкіших із можливих виражень. Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова допомога від ЄС уже на підході", — пообіцяв Боррель.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс також продовжить підтримувати мужній український народ у боротьбі з кремлівською агресією "стільки, скільки це буде потрібно".

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо також написав, що його країна ще більше підтримуватиме народ України в боротьбі за вільну та суверенну країну.

Нагадаємо, що після ракетних ударів по українських містах у понеділок, 10 жовтня, китайське МЗС закликало до деескалації війни в Україні. Офіційний Пекін висловив сподівання, що інтенсивність воєнних дій в Україні найближчим часом піде на спад.

Раніше Фокус повідомляв, що російські ЗМІ вже не приховують, що удари направлені на українських громадян. Експерт із безпеки Майкл Горовіц показав скриншот із заголовками інформагентства ТАРС, у яких відкрито писалося про збитки інфраструктури та цитувалися заяви українських керівників. Зі свого боку, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав удари по Києву частиною "військової спецоперації".