"Новое оружие на подходе": в ЕС ответили на массовый обстрел городов Украины

По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, он осуждает действия РФ в самых резких из возможных выражений. А дополнительная военная помощь от ЕС уже едет в Украину.

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В понедельник, 10 октября, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель был шокирован российскими атаками, которые были направлены на граждан в Киеве и других городах Украины. Об этом он написал в Twitter.

"Подобному нет места в XXI веке. Я осуждаю это в самых резких из возможных выражений. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная помощь от ЕС уже на подходе", — пообещал Боррель.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс также продолжит поддерживать мужественный украинский народ в борьбе с кремлевской агрессией столько, сколько это будет нужно".

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро также написал, что его страна будет еще больше поддерживать народ Украины в борьбе за свободную и суверенную страну.

Напомним, что после ракетных ударов по украинским городам в понедельник, 10 октября, китайский МИД призвал к деэскалации войны в Украине. Официальный Пекин выразил надежду на то, что интенсивность военных действий в Украине в ближайшее время пойдет на убыль.

Ранее Фокус сообщал, что российские СМИ уже не скрывают, что удары направлены на украинских граждан. Эксперт по безопасности Майкл Горовиц показал скриншот с заголовками информагентства ТАСС, в которых в открытую писалось об ущербе инфраструктуры и цитировались заявления украинских руководителей. В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал удары по Киеву частью "военной спецоперации".