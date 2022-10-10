"Абсолютна нісенітниця": Данілов відреагував на чутки про помсту РФ за Кримський міст (відео)

Секретар РНБО вважає, що ранкові ракетні удари по Києву – це продовження стратегії повномасштабної війни, яку РФ розпочала 24 лютого. До вибухів на Кримському мосту, за словами Данілова, вони не мають відношення.

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Масова ракетна атака ЗС РФ 10 жовтня ніяк не пов'язана з вибухами та руйнуваннями на Кримському мосту, які сталися декількома днями раніше. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

"Абсолютна нісенітниця. Це вони просто намагаються прикриватися фіговим листком: щось там розповідати, на щось там посилатися. Але всі їхні посилання не мають жодної здатності до життя", – прокоментував поточну ситуацію Данілов.

За словами секретаря РНБО, масові терористичні атаки російських військових почалися набагато раніше, ніж було пошкоджено Керченський міст, який поєднував окупований Крим із материковою частиною Росії.

"Ці речі, які відбувалися сьогодні у Києві, розпочалися з 24 лютого в активній фазі", – сказав Данілов.

Масовий обстріл ракетами українських міст, який ВС РФ здійснили в понеділок, 10 жовтня, він назвав агонією та свідченням того, що режим Володимира Путіна в Росії добігає кінця.

"Нам потрібно терпіти, нам потрібно стиснути зуби, боротися, боротися і ще раз боротися", – підсумував Данілов.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мості прогримів вибух. Після вибуху на мості через Керченську протоку спалахнули сім паливних цистерн, рух перекрили через пошкодження дорожнього полотна.

Відразу після цього в ОК "Південь" попередили про небезпеку ударів РФ по півдні України. Військові припустили, що найближчими днями існує підвищена загроза ракетних ударів та застосування іранських дронів-камікадзе. На такий крок у РФ могли піти для відвернення уваги населення від Кримського мосту.