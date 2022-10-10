"Абсолютная чушь": Данилов отреагировал на слухи о мести РФ за Крымский мост (видео)

Секретарь СНБО считает, что утренние ракетные удары по Киеву — это продолжение стратегии полномасштабной войны, которую РФ начала 24 февраля. К взрывам на Крымском мосту, по словам Данилова, они отношения не имеют.

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Массовая ракетная атака ВС РФ 10 октября никак не связанна со взрывами и разрушениями на Крымском мосту, которые произошли несколькими днями ранее. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода".

"Абсолютная чушь. Это они просто пытаются прикрываться фиговым листом: что-то там рассказывать, на что-то там ссылаться. Но все их ссылки не имеют никакой способности к жизни", – прокомментировал текущую ситуацию Данилов.

По словам секретаря СНБО, массовые террористические атаки российских военных начались гораздо ранее, чем был поврежден Керченский мост, который соединял оккупированный Крым с материковой частью России.

"Эти вещи, которые происходили сегодня в Киеве, начались с 24 февраля в активной фазе", – сказал Данилов.

Массовый обстрел ракетами украинских городов, который ВС РФ произвели в понедельник, 10 октября, он назвал агонией и свидетельством того, что режим Владимира Путина в России подходит к своему концу.

"Нам нужно терпеть, нам нужно сжать зубы, бороться, бороться и еще раз бороться", – подытожил Данилов.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв. После взрыва на мосту через Керченский пролив загорелись семь топливных цистерн, движение перекрыли из-за повреждения дорожного полотна.

Сразу после этого в ОК "Юг" предупредили об опасности ударов РФ по югу Украины. Военные предположили, что в ближайшие дни существует повышенная угроза ракетных ударов и применения иранских дронов-камикадзе. На такой шаг в РФ могли пойти для отвлечения внимания населения от Крымского моста.