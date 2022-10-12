Навчатимуть росіян: РФ завезла іранських інструкторів з роботи із Shahed-136 у Херсон і Крим

У Центрі нацопору зазначають, що пуски дронів-камікадзе по Одесі та Миколаєву проходили під контролем іранських фахівців.

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Іранські інструктори прибули в окуповані Херсон і Крим для запуску дронів-камікадзе Shahed-136. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними джерел, іранські фахівці базуються в Залізному Порті, Гладівці та Джанкої. Перші два населені пункти розташовані на Херсонщині, а Джанкой на українському півострові. Інструктори, що прибули, навчатимуть росіян застосовувати дрони-камікадзе. Вони безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об'єктах. Зокрема, удари по Миколаєву й Одесі проходили під їхнім контролем.

Зазначається, що іранські фахівці перебувають у приміщеннях, які захопили російські окупанти.

Офіційно Іран спростовує постачання безпілотників РФ, які фактично ЗС РФ активно використовують для атак України. Тепер стало відомо, що Іран допомагає не лише дронами-камікадзе, а й фахівцями.

Нагадаємо, Польща підготувала українських військових для протистояння іранським драном. Поляки передали Україні комплекси ППО й інструкторів.

11 жовтня іранські дрони-камікадзе пошкодили Ладижинську ТЕС у Вінницькій області. Внаслідок удару було пошкоджено енергетичне обладнання.