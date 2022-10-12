Будут обучать россиян: РФ завезла иранских инструкторов по Shahed-136 в Херсон и Крым
В Центре нацсопротивления отмечают, что пуски дронов-камикадзе по Одессе и Николаеву проходили под контролем иранских специалистов.
Иранские инструкторы прибыли в оккупированные Херсон и Крым для запуска дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По данным источников, иранские специалисты базируются в Железном Порте, Гладовке и Джанкое. Первые два населенные пункта находятся в Херсонской области, а Джанкой на украинском полуострове. Прибывшие инструкторы будут обучать россиян применять дроны-камикадзе. Они непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам. В частности, удары по Николаеву и Одессе проходили под их контролем.
Отмечается, что иранские специалисты находятся в помещениях, которые захватили российские оккупанты.
Официально Иран опровергает поставки РФ беспилотников, которые по факту ВС РФ активно используют для атак Украины. Теперь стало известно, что Иран помогает не только дронами-камикадзе, но и специалистами.
Напомним, Польша подготовила украинских военных для противостояния иранским драном. Поляки передали Украине комплексы ПВО и инструкторов.
11 октября иранские дроны-камикадзе повредили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. В результате удара было повреждено энергетическое оборудование.