Будут обучать россиян: РФ завезла иранских инструкторов по Shahed-136 в Херсон и Крым

В Центре нацсопротивления отмечают, что пуски дронов-камикадзе по Одессе и Николаеву проходили под контролем иранских специалистов.

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Иранские инструкторы прибыли в оккупированные Херсон и Крым для запуска дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным источников, иранские специалисты базируются в Железном Порте, Гладовке и Джанкое. Первые два населенные пункта находятся в Херсонской области, а Джанкой на украинском полуострове. Прибывшие инструкторы будут обучать россиян применять дроны-камикадзе. Они непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам. В частности, удары по Николаеву и Одессе проходили под их контролем.

Отмечается, что иранские специалисты находятся в помещениях, которые захватили российские оккупанты.

Официально Иран опровергает поставки РФ беспилотников, которые по факту ВС РФ активно используют для атак Украины. Теперь стало известно, что Иран помогает не только дронами-камикадзе, но и специалистами.

Напомним, Польша подготовила украинских военных для противостояния иранским драном. Поляки передали Украине комплексы ПВО и инструкторов.

11 октября иранские дроны-камикадзе повредили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. В результате удара было повреждено энергетическое оборудование.