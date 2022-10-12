Росіяни замінували вулик під Києвом, але бджоли врятували від вибуху, — соцмережі (фото)

Місцеві жителі розповіли, що за пів року мед запаяв запальники, і вони не спрацювали.

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Російські військові під час окупації Київської області навесні цього року замінували вулик в одному з населених пунктів, проте бджоли врятували людей від вибуху. Про це пише бджоляр Микола Шліпко.

Він уточнює, що історію розповіли йому місцеві жителі. На доказ він опублікував відповідні фотографії.

[ + – ] Бджоли "запаяли" міну медом

Як з'ясувалося, за пів року бджоли залили запальники на мінах медом, у результаті ті виявилися просто запаяними. Коли кришку вулика відкрили, то "шпилька" не вилетіла, і вибуху не сталося.

[ + – ] Під час окупації Київської області росіяни замінували вулик

Нагадаємо, керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай опублікував перелік із семи населених пунктів, які вдалося звільнити українській армії. За його словами, про те, що населені пункти у Сватівському районі вдалося відбити у ворога, не повідомляли доти, доки їх не повернули під повний контроль України.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ візьмуть Херсон в оточення, якщо встановлять контроль над річкою Інгулець.