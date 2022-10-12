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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Росіяни замінували вулик під Києвом, але бджоли врятували від вибуху, — соцмережі (фото)

міна вулик, київська область, мінування, бджоли
Бджоли "запаяли" медом запалювач

Місцеві жителі розповіли, що за пів року мед запаяв запальники, і вони не спрацювали.

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Російські військові під час окупації Київської області навесні цього року замінували вулик в одному з населених пунктів, проте бджоли врятували людей від вибуху. Про це пише бджоляр Микола Шліпко.

Він уточнює, що історію розповіли йому місцеві жителі. На доказ він опублікував відповідні фотографії.

міна вулик, київська область, мінування, бджоли Fullscreen
Бджоли "запаяли" міну медом

Як з'ясувалося, за пів року бджоли залили запальники на мінах медом, у результаті ті виявилися просто запаяними. Коли кришку вулика відкрили, то "шпилька" не вилетіла, і вибуху не сталося.

міна вулик, київська область, мінування, бджоли Fullscreen
Під час окупації Київської області росіяни замінували вулик

Нагадаємо, керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай опублікував перелік із семи населених пунктів, які вдалося звільнити українській армії. За його словами, про те, що населені пункти у Сватівському районі вдалося відбити у ворога, не повідомляли доти, доки їх не повернули під повний контроль України.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ візьмуть Херсон в оточення, якщо встановлять контроль над річкою Інгулець.