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Военный Фокус Российско-украинская война

Россияне заминировали улей под Киевом, но пчелы спасли от взрыва, – соцсети (фото)

мина улей, киевская область, минирование, пчелы
Пчелы "запаяли" медом зажигатель.

Местные жители рассказали, что за полгода мед запаял зажигатели и они не сработали.

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Российские военные во время оккупации Киевской области весной этого года заминировали улей в одном из населенных пунктов, однако пчелы спасли людей от взрыва. Об этом пишет пчеловод Николай Шлипко.

Он уточняет, что историю ему рассказали местные жители. В доказательство он опубликовал соответствующие фотографии.

мина улей, киевская область, минирование, пчелы Fullscreen
Пчелы "запаяли" мину медом.

Как выяснилось, за полгода пчелы залили зажигатели на минах медом, в итоге те оказались просто запаянными. Когда крышку улья открыли, то "шпилька" не вылетела –– и взрыва не произошло.

мина улей, киевская область, минирование, пчелы Fullscreen
Во время оккупации Киевской области россияне заминировали улей.

Напомним, руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опубликовал перечень из семи населенных пунктов, которые удалось освободить украинской армии. По его словам, о том, что населенные пункты в Сватовском районе удалось отбить у врага, не сообщали до того момента, пока их не вернули под полный контроль Украины.

В американском Институте изучения войны считают, что ВСУ возьмут Херсон в окружение, если установят контроль над рекой Ингулец.