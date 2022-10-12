Россияне заминировали улей под Киевом, но пчелы спасли от взрыва, – соцсети (фото)

Местные жители рассказали, что за полгода мед запаял зажигатели и они не сработали.

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Российские военные во время оккупации Киевской области весной этого года заминировали улей в одном из населенных пунктов, однако пчелы спасли людей от взрыва. Об этом пишет пчеловод Николай Шлипко.

Он уточняет, что историю ему рассказали местные жители. В доказательство он опубликовал соответствующие фотографии.

[ + – ] Пчелы "запаяли" мину медом.

Как выяснилось, за полгода пчелы залили зажигатели на минах медом, в итоге те оказались просто запаянными. Когда крышку улья открыли, то "шпилька" не вылетела –– и взрыва не произошло.

[ + – ] Во время оккупации Киевской области россияне заминировали улей.

Напомним, руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опубликовал перечень из семи населенных пунктов, которые удалось освободить украинской армии. По его словам, о том, что населенные пункты в Сватовском районе удалось отбить у врага, не сообщали до того момента, пока их не вернули под полный контроль Украины.

В американском Институте изучения войны считают, что ВСУ возьмут Херсон в окружение, если установят контроль над рекой Ингулец.