У небі над Полтавською областю зазнав катастрофи бомбардувальник ЗСУ Су-24 М, — Повітряні сили

Літак підтримував наступ українських військових на сході України та завдав ударів по позиціях російських військ, проте був уражений ракетою ЗС РФ.

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За два дні в Полтавській області розбилися два українські літаки, це сталося 11 та 12 жовтня. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає "Суспільне".

"У вівторок і в середу мали катастрофи, падали літаки наші саме в Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу, коментують ці події військове керівництво Міністерства оборони. Чекаємо від них інформацію", — сказав він.

Версія Повітряних сил України

Прессекретар Повітряних сил України Юрій Ігнат у коментарі журналістам підтвердив втрату лише одного українського літака Су-24 М. Він розповів, що бомбардувальник підтримував наступ українських військових на сході України та завдав ударів по позиціях російських військ.

Після виконання бойового завдання Су-24 М був уражений російською ракетою. Екіпаж літака вирішив повернутися на аеродром базування. Проте літак не зміг долетіти і зазнав аварії у Полтавській області. Два пілоти катапультувалися, але один із них не вижив.

Командування повітряних сил висловило співчуття рідним загиблого.

Що відомо про розбитий літак?

Су-24 М — надзвуковий фронтовий бомбардувальник, є модернізованою версією СУ-24 і знаходиться на озброєнні Повітряних сил України. Призначений для нанесення високоточних прицільних ракетно-бомбових ударів по наземних і надводних цілях за будь-яких погодних і тимчасових умов.

Нагадаємо, 12 жовтня ЗСУ за 18 хвилин збили 4 російські ударні вертольоти Ка-52 (Алігатор). За інформацією Повітряних сил, ворожі гелікоптери були збиті на півдні України, вони здійснювали вогневу підтримку для ЗС РФ.

12 жовтня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що за 10-11 жовтня українським військовим вдалося збити 9 з 12 іранських безпілотників Shahed-136.