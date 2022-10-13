Росія перекинула ядерні бомбардувальники на кордон із Норвегією, – ЗМІ (фото)

Ще нещодавно сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та чотири Ту-95 розміщувалися на авіабазі в Саратовській області Російської Федерації.

Related video

Росія розмістила 11 бомбардувальників, здатних нести ядерний заряд, неподалік від кордону з Норвегією. Про це повідомляє Faktisk.

Журналісти видання опублікували супутникові знімки російської авіабази біля норвезького кордону. На них помітно посилення присутності стратегічних бомбардувальників дальньої дії.

Так, на супутниковому знімку, зробленому 7 жовтня, видно сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 на авіабазі Оленья на Кольському півострові. Вони здатні атакувати США та країни Європи ядерними бомбами.

Також не більше ніж за 32 кілометри від норвезького кордону Росія розмістила і чотири Ту-95.

За твердженням Faktisk літаки раніше базувалися на авіабазі Енгельс у Саратовській області (РФ).

Опитані журналістами експерти припускають, що розгортання авіаугруповання на кордонах із Норвегією може бути пов'язане з навчаннями російських стратегічних ядерних сил "Гром". Вони традиційно стартують у жовтні.

[ + – ] Росія перекинула із Саратовської області до кордону з Норвегією ядерні бомбардувальники Фото: PBC Planet Labs

Нагадаємо, раніше РФ перекинула стратегічні бомбардувальники до кордонів Фінляндії. Російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95 виявлені на авіабазі Оленья недалеко від кордонів із Фінляндією.

Крім того, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про модернізацію Су-24 для перенесення ядерних ракет.

"Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су-24 для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готове", — заявив Лукашенко.