Россия перебросила ядерные бомбардировщики на границу с Норвегией, – СМИ (фото)

Еще недавно семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и четыре Ту-95 размещались на авиабазе в Саратовской области Российской Федерации.

Related video

Россия разместила 11 бомбардировщиков, способных нести ядерный заряд, недалеко от границы с Норвегией. Об этом сообщает Faktisk.

Журналисты издания опубликовали спутниковые снимки российской авиабазы ​​у норвежской границы. На них заметно усиление присутствия стратегических бомбардировщиков дальнего действия.

Так, на спутниковом снимке, сделанном 7 октября, видны семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 на авиабазе Оленья на Кольском полуострове. Они способны атаковать США и страны Европы ядерными бомбами.

Также не более чем в 32 километрах от норвежской границы Россия разместила и четыре Ту-95.

По утверждению Faktisk самолеты раньше базировались на авиабазе Энгельс в Саратовской области (РФ).

Опрошенные журналистами эксперты допускают, что развертывание авиагруппировки на границах с Норвегией может быть связано с учениями российских стратегических ядерных сил "Гром". Они традиционно стартуют в октябре.

[ + – ] Россия перебросила из Саратовской области к границе с Норвегией ядерные бомбардировщики Фото: PBC Planet Labs

Напомним, ранее РФ перебросила стратегические бомбардировщики к границам Финляндии. Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 обнаружены на авиабазе Оленья недалеко от границ с Финляндией.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о модернизации Су-24 для переноса ядерных ракет.

"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово", — заявил Лукашенко.