Високоточної зброї в Росії немає, ракети летять по ярах і дитячих майданчиках, — Геращенко

РФ витрачає свою високотехнологічну зброю в Україні вдесятеро швидше, ніж здатна її виробляти, заявив в інтерв'ю Фокусу радник глави МВС.

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Зброя, яку Росія позиціонує як високоточну, насправді такою не є — про це свідчать результати ракетних ударів, при яких було пошкоджено не військові об'єкти, а цивільні, чи то дитячий майданчик, чи пішохідний міст. Про це в інтерв'ю Фокус розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Радник глави МВС зазначив, що виробництво такої високотехнологічної зброї, як крилаті ракети, потребує часу приблизно 8-10 місяців, а Збройні сили РФ витрачають їх у війні проти України "точно в десять разів швидше, ніж виготовляють".

"Можу сказати, що жодної високоточної зброї у них, як з'ясувалося, немає. Ну яка ж це високоточна зброя, якщо одна ракета потрапляє в яр під скляним пішохідним мостом, інша — в дитячий майданчик у парку? Російські ракети виявилися не такими вже й високоточними", – сказав Геращенко.

Водночас радник міністра не зміг впевнено заявити, чи є влучання по цивільних об'єктах спеціальною тактикою військ РФ, оскільки "думати за біснуватого Путіна та його військових складно", проте ще раз наголосив, що держава-агресор застосовує у бойових діях "не високоточну зброю".

Нагадаємо, в інтерв'ю Фокусу Геращенко також оцінив перспективи українського контрнаступу взимку.

Повне інтерв'ю радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка вже можна прочитати на сайті Фокусу.