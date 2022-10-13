Высокоточного оружия в России нет, ракеты летят по оврагам и детским площадкам, — Геращенко

РФ расходует свое высокотехнологичное оружие в Украине в десять раз быстрее, чем способна его производить, заявил в интервью Фокусу советник главы МВД.

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Оружие, которое Россия позиционирует как высокоточное, на самом деле таковым не является — об этом свидетельствуют результаты ракетных ударов, при которых были повреждены не военные объекты, а гражданские, будь то детская площадка или пешеходный мост. Об этом в интервью Фокусу рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Советник главы МВД указал, что производство такого высокотехнологичного оружия, как крылатые ракеты, требует времени, примерно 8-10 месяцев, а Вооруженные силы РФ расходуют их в войне против Украины "точно в десять раз быстрее, чем изготавливают".

"Могу сказать, что никакого высокоточного оружия у них, как оказалось, нет. Ну какое же это высокоточное оружие, если одна ракета попадает в овраг под стеклянным пешеходным мостом, другая — в детскую площадку в парке? Российские ракеты оказались не такими уж высокоточными", — сказал Геращенко.

При этом советник министра не смог уверенно заявить, является ли попадание по гражданским объектам специальной тактикой войск РФ, так как "думать за бесноватого Путина и его военных сложно", однако еще раз подчеркнул, что государство-агрессор применяет в боевых действиях "не высокоточное оружие".

Напомним, в интервью Фокусу Геращенко также оценил перспективы украинского контрнаступления грядущей зимой.

Полное интервью советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко уже можно прочитать на сайте Фокуса.