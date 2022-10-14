США передадуть Києву перші ЗРК NASAMS уже в жовтні, – Резніков

За словами Міністра оборони України, нові зенітно-ракетні комплекси допоможуть посилити протиповітряну оборону країни. Окрім цього, Київ отримає від Німеччини системи IRIS-T.

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До кінця поточного місяця США передадуть Україні перші зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Є рішення США про постачання нам дуже відомої системи NASAMS, перших кількох установок. І вони будуть поставлені цього місяця", — зокрема, прокоментував він.

За його словами, українські фахівці вже проходять навчання з використання ЗРК.

Крім того, глава профільного відомства нагадав, що також є рішення уряду Німеччини щодо постачання в Україну систем протиповітряної оборони IRIS-T. Цей комплекс мають передати Києву також упродовж поточного місяця.

Резніков зазначив, що сьогодні в Росії є майже 300 дронів-камікадзе іранського виробництва. При цьому країна-агресор планує купити кілька тисяч таких безпілотників.

Системи протиповітряної оборони NASAMS використовуються для боротьби з літаками, вертольотами, БПЛА та крилатими ракетами. Комплекс складається з пересувних пускових установок, у кожній з яких знаходиться шість контейнерів із зенітними ракетами.

Нагадаємо, 27 серпня Міністерство оборони США уклало контракт із компанією Raytheon Missiles & Defense на виробництво ЗРК NASAMS для України. Вартість угоди становила $182 млн.

11 жовтня CNN повідомило, що США працюють над прискореним передаванням двох систем NASAMS Києву, проте конкретних термінів не називали.