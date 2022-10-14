США передадут Киеву первые ЗРК NASAMS уже в октябре, – Резников

По словам министра обороны Украины, новые зенитно-ракетные комплексы помогут усилить противовоздушную оборону страны. Кроме этого, Киев получит от Германии системы IRIS-T.

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До конца текущего месяца США передадут Украине первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.

"Есть решение США о поставках нам очень известной системы NASAMS, первых нескольких установок. И они будут поставлены в этом месяце", –– в частности, прокомментировал он.

По его словам, украинские специалисты уже проходят обучение по использованию ЗРК.

Кроме того, глава профильного ведомства напомнил, что также есть решение правительства Германии о поставке в Украину систем противовоздушной обороны IRIS-T. Этот комплекс должны передать Киеву также в течение текущего месяца.

Резников отметил, что сегодня в России есть около 300 дронов-камикадзе иранского производства. При этом страна-агрессор планирует закупить несколько тысяч таких беспилотников.

Системы противовоздушной обороны NASAMS используются для борьбы с самолетами, вертолетами, БПЛА и крылатыми ракетами. Комплекс состоит из передвижных пусковых установок, в каждой из которых находится шесть контейнеров с зенитными ракетами.

Напомним, 27 августа Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на производство ЗРК NASAMS для Украины. Стоимость сделки составила $182 млн.

11 октября CNN сообщило, что США работают над ускоренной передачей двух систем NASAMS Киеву, однако конкретные сроки не назывались.