Відповідь за Бєлгород: Росія атакувала Україну ракетами та іранськими дронами

Практично на всій території України було оголошено повітряну тривогу. У соцмережах писали про роботу української ППО.

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У неділю, 16 жовтня, ЗС РФ атакувала Україну крилатими ракетами та іранськими дронами. Про вибухи у низці регіонів повідомили голови обласних державних адміністрацій та загальнонаціональні ЗМІ.

Близько 12:30 на території всієї України (крім окупованого росіянами Криму) було оголошено повітряну тривогу.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив про прольоти ракет у небі над Миколаївською областю та попросив поставитися до загрози серйозно.

Голова Закарпатської ОВ Віктор Микита також повідомив мешканців області про небезпеку та попросив усіх знайти безпечні місця та триматися подалі від цивільної інфраструктури, залізничних вокзалів, торгових центрів, автобусних станцій та інших місць масових скупчень людей.

Про "дуже тривожне небо" написав у своєму офіційному Телеграм-каналі і голова Кіровоградської області Андрій Райкович.

"Ворог запускає ракети по всій Україні", — написав Андрій Райкович.

Трохи пізніше мер Кам'янця-Подільського Михайло Посітко повідомив, що на захід країни летять дрони-камікадзе. Один із них уже помітили у Вінницькій області.

Крім того, у Кременчуцькому районі Полтавської області у небі було помічено повітряні об'єкти.

А голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба написав про роботу ППО у регіоні.

О 13:21 про загрозу ракетного обстрілу Івано-Франківської області попередила голова регіону Світлана Онищук.

Зазначимо, що небезпека атак із повітря в Україні виникла після інциденту в аеропорту Бєлгорода (РФ). Там на території місцевого аеропорту стався вибух і спрацювала російська ППО.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня Росія випустила понад 80 ракет "Іскандер", "Калібр" Х-101, Х-555 та інших, більше половини було збито ППО. Також знищено 9 із 12 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Під обстріл потрапили Київ, Дніпро, Львів, Хмельницький та інші міста країни. Зокрема постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок чого виникли проблеми з подачею електрики, води та зв'язку.