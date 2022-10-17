Окупанти насильно ставлять на військовий облік комунальників на Луганщині, — Генштаб

За допомогою працівників комунальних служб у Станиці Луганській військове командування РФ хоче заповнити втрати своєї армії, повідомили в ЗСУ.

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Російські окупанти на Луганщині насильно ставлять на військовий облік комунальників, так військове командування РФ хоче заповнити свої втрати, яких зазнало під час повномасштабної війни проти України. Про це в понеділок, 17 жовтня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Окупанти намагаються поповнювати свої втрати в живій силі... У Станиці Луганській області працівників комунальних служб примусово поставили на військовий облік за російським законодавством і провели так званий медогляд. За його результатами всі придатні до військової служби", — йдеться у зведенні Генштабу.

Також у ЗСУ повідомили, що сили противника намагаються утримати тимчасово окуповані території, вели наступ на Бахмутському й Авдіївському напрямках, а також зосередили сили на спробах стримати дії українських військ на окремих напрямках.

Минулої доби армія держави-агресора завдала двох ракетних і 26 авіаударів, здійснила понад 80 обстрілів із РСЗВ. Удари припали на Білопілля, Слов'янськ, Павлівку, Марганець, Правдине й інші населені пункти. Крім цього, відомо про атаку військ РФ на Миколаїв за допомогою 15 дронів-камікадзе — 11 із них були збиті українськими військовими.

Ситуація на фронті: головні напрямки

Слобожанський — війська РФ обстріляли населені пункти Ветеринарне, Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Червоне й Огірцеве Харківської області;

— війська РФ обстріляли населені пункти Ветеринарне, Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Червоне й Огірцеве Харківської області; Краматорський — агресор завдав ударів по населених пунктах Берестове, Петропавлівка, Першотравнене Харківської області; Греківка та Новоєгорівка Луганської області та Зарічне, Терни, Торське та Ямполівка Донецької області;

— агресор завдав ударів по населених пунктах Берестове, Петропавлівка, Першотравнене Харківської області; Греківка та Новоєгорівка Луганської області та Зарічне, Терни, Торське та Ямполівка Донецької області; Бахмутський — армія РФ завдала ударів по населених пунктах Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Опитне, Соледар і Яковлівка Донецької області;

— армія РФ завдала ударів по населених пунктах Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Опитне, Соледар і Яковлівка Донецької області; Авдіївський напрямок — сили держави-агресора обстріляли населені пункти Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області;

напрямок — сили держави-агресора обстріляли населені пункти Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області; Новопавлівський і Запорізький — обстріл Богоявленки, Великої Новосілки, Володимирівки, Вугледара та Парасковіївки Донецької області;

і — обстріл Богоявленки, Великої Новосілки, Володимирівки, Вугледара та Парасковіївки Донецької області; Південнобузький — від обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, у тому числі Нікополь і Новокам'янка в Дніпропетровській області, Тернові Поди, Партизанське, Широке Миколаївської області й Мирне в Херсонській області.

У Запорізькій області українські захисники завдали ударів по розташуванню сил противника, у результаті в Молочанську — до 40 поранених солдатів РФ, у Кам'янці-Дніпровській втрачено 5 одиниць техніки, близько 25 окупантів поранено, в Енергодарі — до 20 поранених, Оріхові та Гуляйполі — до 5 одиниць техніки й до 50 поранених, Пологи — близько 7 одиниць техніки й до 30 поранених;

Також українським бійцям вдалося відобразити наступ у районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області;

Українська авіація завдала понад 30 ударів, уражено 25 районів зосередження військ РФ, шість позицій зенітних ракетних комплексів, збито 15 безпілотників противника. Ракетні війська й артилерія за минулу добу вразили два пункти управління, одну позицію протиповітряної оборони й один склад із боєприпасами.

Нагадаємо, сьогодні вранці війська РФ атакували Київ за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Унаслідок ударів у Шевченківському районі столиці пошкоджено кілька житлових будинків.

Водночас експерти висловили думку, що президент РФ Володимир Путін не відмовиться від планів наступу в Україні навіть у разі досягнення угоди про припинення вогню.