Оккупанты насильно ставят на воинский учет коммунальщиков в Луганской области, — Генштаб

При помощи работников коммунальных служб в Станице Луганской военное командование РФ хочет восполнить потери своей армии, сообщили в ВСУ.

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Российские оккупанты в Луганской области насильно ставят на воинский учет коммунальщиков, таким образом военное командование РФ хочет восполнить свои потери, понесенные в ходе полномасштабной войны против Украины. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты пытаются восполнять свои потери в живой силе… В Станице Луганской области работников коммунальных служб принудительно поставили на военный учет по российскому законодательству и провели так называемый медосмотр. По его результатам все оказались пригодны к военной службе", — говорится в сводке Генштаба.

Также в ВСУ сообщили, что силы противника пытаются удержать временно оккупированные территории, вели наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также сосредоточили силы на попытках сдержать действия украинских войск на отдельных направлениях.

За минувшие сутки армия государства-агрессора нанесла два ракетных и 26 авиаударов, совершили более 80 обстрелов из РСЗО. Удары пришлись на Белополье, Славянск, Павлову, Марганец, Правдино и другие населенные пункты. Помимо этого известно об атаке войск РФ на Николаев при помощи 15 дронов-камикадзе — 11 из них были сбиты украинскими военными.

Ситуация на фронте: главные направления

Слобожанское — войска РФ обстреляли населенные пункты Ветеринарное, Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Дворичное, Зеленое, Казачья Лопань, Красное и Огурцово Харьковской области;

— войска РФ обстреляли населенные пункты Ветеринарное, Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Дворичное, Зеленое, Казачья Лопань, Красное и Огурцово Харьковской области; Краматорское — агрессор наносил удары по населенным пунктам Берестово, Петропавловка, Первомайское Харьковской области; Грековка и Новоегоровка Луганской области и Заречное, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;

— агрессор наносил удары по населенным пунктам Берестово, Петропавловка, Первомайское Харьковской области; Грековка и Новоегоровка Луганской области и Заречное, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области; Бахмутское — армия РФ нанесла удары по населенным пунктам Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Опросное, Соледарь и Яковлевка Донецкой области;

— армия РФ нанесла удары по населенным пунктам Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Опросное, Соледарь и Яковлевка Донецкой области; Авдеевское направление — силы государства-агрессора обстреляли населенные пункты Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;

направление — силы государства-агрессора обстреляли населенные пункты Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области; Новопавловское и Запорожское — обстрел Богоявленки, Большой Новоселки, Владимировки, Угледара и Парасковеевки Донецкой области;

и — обстрел Богоявленки, Большой Новоселки, Владимировки, Угледара и Парасковеевки Донецкой области; Южнобужское — от обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Никополь и Новокаменка в Днепропетровской области, Терновые Поды, Партизанское, Широкое Николаевской области и Мирное в Херсонской области.

В Запорожской области украинские защитники нанесли удары по расположению сил противника, в результате в Молочанске — до 40 раненых солдат РФ, в Каменке-Днепровской — потеряно 5 единиц техники, около 25 оккупантов ранены, в Энергодаре — до 20 раненых, Орехов и Гуляйполе — до 5 единиц техники и до 50 раненых, Пологи —около 7 единиц техники и до 30 раненых;

Также украинским бойцам удалось отразить наступление в районах населенных пунктов Торское, Спирное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

Украинская авиация нанесла более 30 ударов, поражены 25 районов сосредоточения войск РФ, шесть позиций зенитных ракетных комплексов, сбиты 15 беспилотников противника. Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, одну позицию противовоздушной обороны и один склад с боеприпасами.

Напомним, сегодня утром войска РФ атаковали Киев при помощи иранских дронов-камикадзе Shahed-136. В результате ударов в Шевченковском районе столицы повреждены несколько жилых домов.

Тем временем эксперты выразили мнение, что президент РФ Владимир Путин не откажется от планов по наступлению в Украине даже в случае достижения соглашения о прекращении огня.