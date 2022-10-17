Сюрпризи для окупантів: непублічні рішення Рамштайна першими відчують ЗС РФ, — Резніков

За словами голови Міноборони, українські захисники неодноразово влаштовували сюрпризи противнику, тому варто дотримуватися цієї традиції надалі.

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Міністр оборони Олексій Резніков розповів про результати шостого засідання у межах "формату Рамштайн" і зазначив, що наслідки від деяких рішень, які не потрапили в інформаційне поле, незабаром відчують на собі російські окупанти. Про це глава оборонного відомства написав у Facebook.

Насамперед Резніков поділився результатами засідання Ukraine Defence Contact Group, відомої як "Рамштайн-6" та опублікував список озброєнь, поставленого західними союзниками на потреби Збройних сил України. Особливо підкреслив постачання норвезьких пересувних систем ЗРК NASAMS і повідомив, що українські бійці вже закінчують опановувати навички використання цієї техніки. Постачання систем такого рівня, вважає глава Міноборони, посилить захист українського неба.

Однак є такі домовленості, які не були озвучені офіційними особами учасниками "Рамштайн-6". За словами Резнікова, вони стануть для противника певним сюрпризом.

"Непублічні деталі обговорень повинні першими відчути на собі російські окупанти. Ми неодноразово створювали їм сюрпризи. Варто зберегти цю традицію", — написав Резніков.

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Крім того, Резніков підкреслив, що надії Кремля на позаблоковий статус України абсолютно безпідставні, оскільки євроатлантичний курс закріплений у Конституції України, нещодавнє подавання заявки на вступ до НАТО говорить про право 70% українських громадян бути частиною системи колективної безпеки.

"Треба визнати, що єдине, чого сьогодні не вистачає для запрошення України до Альянсу, — це політична воля країн-членів НАТО", — зазначив Резніков.

Нагадаємо, за словами міністра оборони США Ллойда Остіна, Україні буде надано черговий пакет військової допомоги, що враховує сучасні системи ППО й техніку для наступальних операцій. Глава Пентагону уточнив, що має на увазі наступальні операції ЗСУ у межах контрнаступу на південному сході нашої країни.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 14 жовтня заявив, що німецький зенітний ракетний комплекс IRIS-T уже використовується силами протиповітряної оборони ЗСУ на південному напрямку країни. За його словами, IRIS-T хоч і не далекобійна система, проте вона може працювати в єдиному інформаційному полі із системами NASAMS та Patriot.