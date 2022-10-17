Сюрпризы для оккупантов: непубличные решения Рамштайна первыми ощутят ВС РФ, — Резников

По словам главы Минобороны, украинские защитники не раз устраивали сюрпризы противнику, поэтому стоит следовать этой традиции в дальнейшем.

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Министр обороны Алексей Резников рассказал о результатах шестого заседания в рамках "формата Рамштайн" и отметил, что последствия от некоторых решений, которые не попали в информационное поле, скоро узнают на себе российские оккупанты. Об этом глава оборонного ведомства написал в Facebook.

Прежде всего Резников поделился результатами заседания Ukraine Defence Contact Group, известной как "Рамштайн-6" и опубликовал список вооружений, поставленного западными союзниками на нужды Вооруженных сил Украины. Особенно подчеркнул поставки норвежских передвижных систем ЗРК NASAMS и сообщил, что украинские бойцы уже заканчивают овладевать навыками по использованию этой техники. Поставки систем такого уровня, считает глава Минобороны, усилит защиту украинского неба.

Однако существуют такие договоренности, которые не были озвучены официальными лицами участниками "Рамштайн-6". По словам Резникова, они станут для противника неким сюрпризом.

"Непубличные детали обсуждений должны первыми ощутить на себе российские оккупанты. Мы не раз создавали им сюрпризы. Следует сохранить эту традицию", — написал Резников.

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Артиллерия, ПВО и ракеты: что получит Украина по итогам заседания "Рамштайн"

Кроме того Резников подчеркнул, что надежды Кремля на внеблоковый статус Украины совершенно беспочвенны, поскольку евроатлантический курс закреплен в Конституции Украины, недавняя подача заявки на вступление в НАТО, говорит о праве 70% украинских граждан быть частью системы коллективной безопасности.

"Надо признать, что единственное, чего сегодня не хватает для приглашения Украины в Альянс, – это политическая воля стран-членов НАТО", — отметил Резников.

Напомним, по словам министра обороны США Ллойда Остина, Украине будет предоставлен очередной пакет военной помощи, включающий в себя современные системы ПВО и техника для наступательных операций. Глава Пентагона уточнил, что имеет в виду наступательные операции ВСУ в рамках контрнаступления на юго-востоке нашей страны.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 14 октября заявил, что немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T уже используется силами противовоздушной обороны ВСУ на южном направлении страны. По его словам, IRIS-T хоть и не дальнобойная система, однако она может работать в едином информационном поле с системами NASAMS и Patriot.