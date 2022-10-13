Артиллерия, ПВО и ракеты: что получит Украина по итогам заседания "Рамштайн"

Западные страны сосредоточивают свою помощь на создании в Украине многоуровневой системы ПВО для большей эффективности против российских ракет и дронов. Также немало внимания уделили вооружению и зимней экипировке.

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После массированного удара РФ по Украине западные страны пообещали существенно усилить противовоздушную и противоракетную оборону. Фокус разбирался, какое именно оружие получит Украина.

12 октября в Германии прошло заседание в формате "Рамштайн". На заседании глава Пентагона Ллойд Остин отметил успехи украинской армии в освобождении своих территорий. ВСУ демонстрируют мастерство и профессионализм как при обороне, так и при наступлении.

[ + – ] Главы Минобороны Украины и США Ллойд Остин и Алексей Резников

Основной темой для обсуждения стали поставки средств противовоздушной и противоракетной обороны.

"Союзники предоставляли системы ПВО, но необходимо больше. Нужны разные типы систем ПВО – малой дальности, большой дальности, системы ПВО против баллистических ракет, крылатых ракет, дронов", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который также присутствовал на заседании.

Итоги "Рамштайн-6" — ВСУ получат ракеты AMRAAM для NASAMS

Соединенные Штаты ускоряют поставку Украине двух ЗРК NASAMS, которые должны прибыть в нашу страну до конца осени. В придачу к ним Великобритания передаст Украине ракеты AMRAAM наземного базирования. Их дальность стрельбы составляет до 25 км на высоте до 16 км.

Вероятность поражения цели ракетой AMRAAM составляет 85%. Также ракеты можно применять на истребителях в варианте AIM-120.

[ + – ] ЗРК NASAMS получат ВСУ до конца осени Фото: Flickr

Итоги "Рамштайн-6" — Франция обещает ЗРК Crotale

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине зенитно-ракетных комплексов. Они будут способны сбивать низколетящие цели по типу дронов и крылатых ракет. По данным французских СМИ, речь идет о ЗРК малого радиуса Crotale. Установка предназначена для защиты стратегически важных объектов. Радиус работы Crotale составляет 10 км с максимальной высотой в 6 км. Максимальная скорость ракеты, которую может сбить ЗРК составляет 1800 км/ч.

[ + – ] ЗРК Crotale на недвижимом шасси

Обнаружить цель ЗРК Crotale может на дистанции от 10 до 19 км, в зависимости от погодных условий. Одна установка оснащена 8 ракетами VT-1. Одновременно она может уничтожать до 4 целей. Скорость реакции комплекса составляет всего 5 секунд благодаря цифровизации комплекса.

Итоги "Рамштайн-6" — Запад создаст многоуровневую систему ПВО для Украины

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что западные партнеры рассматривают возможность создания многоуровневой системы противовоздушной обороны Украины. Она позволит защищать приоритетные объекты за счет объединения ЗРК малой, средней и большой дальности. На заседании "Рамштайн-6" Остин заявил, что "системы ПВО будут поставлены так быстро, насколько это физически возможно".

[ + – ] Украина получила первую батарею ЗРК IRIS-T

"Мы собираемся сделать все, что в наших силах, как можно быстрее, чтобы помочь украинским Вооруженным силам получить возможности, необходимые им для защиты украинского народа", — добавил Ллойд Остин.

Также Штаты заявили, что они будут искать варианты, как пополнить запасы ракет зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ.

Артиллерия и РСЗО — какое вооружение получит Украина после "Рамштайн-6"

Помимо средств ПВО украинская армия получит ряд различного вооружения. ВСУ получат дополнительную артиллерию, западные РСЗО, броневики и зимнюю экипировку.

Франция передаст Украине:

6 САУ CAESAR

16 гаубиц TRF1

3 РСЗО LRU (модернизация MLRS)

[ + – ] САУ CAESAR будут на другом, более тяжелом шасси

При этом стоит отметить, что на вооружении у французской армии находится всего 12 MLRS. А для производства 1 САУ CAESAR у Франции уходит 30 месяцев, поэтому ВСУ получат самоходки, которые производились по заказу Дании. На другом шасси и с большим боекомплектом.

Литва анонсировала поставку минометов на базе БТР М113, бронированные машины, а также различное снаряжение для ВСУ.

Канада передаст Украине военной помощи на 47 млн долларов. В пакет войдет 500 тысяч комплектов зимней формы, артиллерийских снарядов на 15,2 млн долларов, а также обеспечит спутниковую связь на 2 млн долларов.

[ + – ] САУ Zuzana 2

Также Германия в совместном проекте с Данией и Норвегией сообщила о передаче 16 САУ Zuzana.

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