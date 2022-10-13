Артилерія, ППО та ракети: що отримає Україна за підсумками засідання "Рамштайн"

Західні країни зосереджують свою допомогу на створенні в Україні багаторівневої системи ППО для більшої ефективності проти російських ракет і дронів. Також чимало уваги приділили озброєнню та зимовому екіпіруванню.

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Після масованого удару РФ по Україні західні країни пообіцяли суттєво посилити протиповітряну та протиракетну оборону. Фокус розбирався, яку саме зброю отримає Україна.

12 жовтня в Німеччині відбулося засідання у форматі "Рамштайн". На засіданні глава Пентагону Ллойд Остін наголосив на успіхах української армії у звільненні своїх територій. ЗСУ демонструють майстерність і професіоналізм як в обороні, так і в наступі.

[ + – ] Глави Міноборони України та США Ллойд Остін і Олексій Резніков

Основною темою для обговорення стали постачання засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

"Союзники надавали системи ППО, але необхідно більше. Потрібні різні типи систем ППО — малої дальності, великої дальності, системи ППО проти балістичних ракет, крилатих ракет, дронів", — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який також був присутнім на засіданні.

Підсумки "Рамштайн-6" — ЗСУ отримають ракети AMRAAM для NASAMS

Сполучені Штати прискорюють постачання Україні двох ЗРК NASAMS, які мають прибути до нашої країни до кінця осені. На додаток до них Великобританія передасть Україні ракети AMRAAM наземного базування. Їхня дальність стрільби становить до 25 км на висоті до 16 км.

Імовірність ураження цілі ракетою AMRAAM становить 85%. Також ракети можна використовувати на винищувачах у варіанті AIM-120.

[ + – ] ЗРК NASAMS отримають ЗСУ до кінця осені Фото: Flickr

Підсумки "Рамштайн-6" — Франція обіцяє ЗРК Crotale

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу Україні зенітно-ракетних комплексів. Вони будуть здатні збивати цілі, що низько летять, на кшталт дронів і крилатих ракет. За даними французьких ЗМІ, йдеться про ЗРК малого радіусу Crotale. Встановлення призначене для захисту стратегічно важливих об'єктів. Радіус роботи Crotale складає 10 км із максимальною висотою 6 км. Максимальна швидкість ракети, яку може збити ЗРК, становить 1800 км/год.

[ + – ] ЗРК Crotale на нерухомому шасі

Виявити мету ЗРК Crotale може на відстані від 10 до 19 км, залежно від погодних умов. Одна установка оснащена 8 ракетами VT-1. Одночасно вона може знищувати до 4 цілей. Швидкість реакції комплексу становить лише 5 секунд завдяки цифровізації комплексу.

Підсумки "Рамштайн-6" — Захід створить багаторівневу систему ППО для України

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що західні партнери розглядають можливість створення багаторівневої системи протиповітряної оборони України. Вона дозволить захищати пріоритетні об'єкти за рахунок об'єднання ЗРК малої, середньої та великої дальності. На засіданні "Рамштайн-6" Остін заявив, що "системи ППО будуть надані так швидко, наскільки це фізично можливо".

[ + – ] Україна отримала першу батарею ЗРК IRIS-T

"Ми збираємося зробити все, що в наших силах, якнайшвидше, щоб допомогти українським Збройним силам отримати можливості, необхідні їм для захисту українського народу", — додав Ллойд Остін.

Також Штати заявили, що вони шукатимуть варіанти, як поповнити запаси ракет зенітно-ракетних комплексів, які стоять на озброєнні ЗСУ.

Артилерія та РСЗВ — яке озброєння отримає Україна після "Рамштайн-6"

Крім засобів ППО, українська армія отримає низку різного озброєння. ЗСУ отримають додаткову артилерію, західні РСЗВ, броньовики та зимове екіпірування.

Франція передасть Україні:

6 САУ CAESAR

16 гаубиць TRF1

3 РСЗВ LRU (модернізація MLRS)

[ + – ] САУ CAESAR будуть на іншому, важчому шасі

Водночас варто відзначити, що на озброєнні у французької армії є лише 12 MLRS. А для виробництва 1 САУ CAESAR у Франції треба 30 місяців, тому ЗСУ отримають самохідки, які виготовлялися на замовлення Данії, на іншому шасі та з великим боєкомплектом.

Литва анонсувала постачання мінометів на базі БТР М113, броньовані машини, а також різне спорядження для ЗСУ.

Канада передасть Україні військову допомогу на 47 млн доларів. У пакет увійдуть 500 тисяч комплектів зимової форми, артилерійських снарядів на 15,2 млн доларів, а також забезпечить супутниковий зв'язок на 2 млн доларів.

[ + – ] САУ Zuzana 2

Також Німеччина в спільному проєкті з Данією та Норвегією повідомила про передачу 16 САУ Zuzana.

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