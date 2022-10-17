ЗС РФ завдали ударів по інфраструктурі Західної України: у деяких містах зникло світло

Офіційні джерела повідомляють, що в Тернопільській області пошкоджено електромережі, а в центрі Рівного на якийсь час зникла електрика.

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Сьогодні, 17 жовтня, під час повітряної тривоги у центрі Рівного сталося аварійне відключення електропостачання. За словами мера міста Олександра Третяка, без електрики залишилися проспект Миру, район льонокомбінату, а також вулиці Кавказька, Міцкевича та Героїв поліції.

Пізніше Третяк оновив інформацію та написав у Telegram, що електропостачання у центрі міста відновлено.

Також мер заявив, що згідно з даними Вінницької ОВА, ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури, розташованому на території області. За попередніми даними, жертв немає. Цю інформацію підтвердив керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Про проблеми з електропостачанням також повідомив мер Тернополя Сергій Надал. Він написав, що в зв'язку з ракетними ударами окупантів у місті й області пошкоджено лінії електропередач.

"Сьогодні ударами ракет пошкоджено енергетичне обладнання електромереж у сусідніх областях. Нині можуть бути аварійні відключення у Тернополі й області", — написав він у Facebook.

Водночас надійшла інформація про вибухи у Львівській області, проте, за словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, ці дані не відповідають дійсності.

"Інформація про вибухи у Львівській області, яку під час повітряної тривоги поширили деякі телеграм-канали, не підтвердилася. У Львівській області все спокійно. Дякуємо нашим воїнам на всіх фронтах", — написав чиновник.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів по Києву дронами-камікадзе 17 жовтня загинула вагітна жінка. Крім її тіла під завалами зруйнованого будинку, рятувальники дістали тіла ще двох людей.

Американські дипломати в Києві засудили російські атаки по Києву, назвавши їх "відчайдушними та ганебними". У посольстві США підкреслили, що удари завдавалися по мирних громадянах України та цивільній інфраструктурі країни.