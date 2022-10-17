ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре Западной Украины: в некоторых городах пропал свет

Официальные источники сообщают, что в Тернопольской области повреждены электросети, а в центре Ровно на время пропало электричество.

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Сегодня, 17 октября, во время воздушной тревоги в центре Ровно произошло аварийное отключение электроснабжения. По словам мэра города Александра Третьяка, без электричества остались проспект Мира, район ленкомбината, в также улицы Кавказская, Мицкевича и Героев полиции.

Позже Третьяк обновил информацию и написал в Telegram, что электроснабжение в центре города возобновлено.

Также мэр заявил, что согласно данным Винницкой ОВА, враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры, расположенно на территории области. По предварительной данным, жертв нет. Эту же информацию подтвердил руководитель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

О проблемах с электроснабжением также сообщил мэр Тернополя Сергей Надал. Он написал, что в связи с ракетными ударами оккупантов в городе и области повреждены линии электропередач.

"Сегодня ударами ракет повреждено энергетическое оборудование электросетей в соседних областях. В настоящее время могут быть аварийные отключения в Тернополе и области", — написал он в Facebook.

В то же время поступила информация о взрывах во Львовской области, однако, по словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, эти данные не соответствуют действительности.

"Информация о взрывах во Львовской области, которую при воздушной тревоге распространили некоторые телеграмм-каналы, не подтвердилась. Во Львовской области все спокойно. Спасибо нашим воинам на всех фронтах", — написал чиновник.

Ранее сообщалось, что в результате ударов по Киеву дронами-камикадзе 17 октября погибла беременная женщина. Кроме ее тела под завалами разрушенного дома спасатели достали тела еще двоих человек.

Американские дипломаты в Киеве осудили российские атаки по Киеву, назвав их "отчаянными и позорными". В посольство США подчеркнули, что удары наносились по мирным гражданам Украины и гражданской инфраструктуре страны.