"Отчаянные и позорные": посольство США осудило сегодняшние атаки украинских городов дронами

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что российские удары были нанесены по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Украине.

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Посольство Соединенных Штатов в Киеве осудило сегодняшние атаки российских войск по городам Украины. Соответствующее заявление размещено в официальном Twitter дипломатического ведомства.

Посольство назвало атаки "отчаянными и позорными", подчеркнув при этом, что удары наносились по мирным украинцам и гражданской инфраструктуре в стране.

"Очередные отчаянные и позорные атаки России сегодня утром против мирных жителей и гражданской инфраструктуры", –– прокомментировали в диппредставительстве.

В ведомстве отметили, что восхищаются "силой и стойкостью" украинцев.

"Мы будем с вами столько, сколько нужно", –– резюмировали в посольстве США.

Напомним, утром 17 октября россияне дважды атаковали Киев дронами-камикадзе. Первая серия взрывов произошла около семи часов. Спустя какое-то время оккупанты еще раз ударили по столице. В результате попадания дрона обрушилась часть жилого дома в Шевченковском районе. Несколько беспилотников удалось сбить.

Спасатели из-под завалов жилого дома в центре столицы достали тела троих погибших киевлян. Среди них оказалась молодая женщина на шестом месяце беременности.