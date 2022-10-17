"Відчайдушні та ганебні": посольство США засудило сьогоднішні атаки українських міст дронами

У дипломатичному відомстві наголосили, що російських ударів було завдано по мирних мешканцях і цивільній інфраструктурі в Україні.

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Посольство Сполучених Штатів у Києві засудило сьогоднішні атаки російських військ по містах України. Відповідну заяву розміщено в офіційному Twitter дипломатичного відомства.

Посольство назвало атаки "відчайдушними та ганебними", підкресливши водночас, що удари завдавалися по мирних українцях і цивільній інфраструктурі в країні.

"Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів і цивільної інфраструктури", — прокоментували в диппредставництві.

У відомстві зазначили, що захоплюються "силою і стійкістю" українців.

"Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно", — резюмували в посольстві США.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня росіяни двічі атакували Київ дронами-камікадзе. Перша серія вибухів сталася приблизно о сьомій годині. Через якийсь час окупанти ще раз ударили по столиці. Внаслідок влучення дрону обрушилася частина житлового будинку в Шевченківському районі. Декілька безпілотників вдалося збити.

Рятувальники з-під завалів житлового будинку в центрі столиці дістали тіла трьох загиблих киян. Серед них опинилась молода жінка на шостому місяці вагітності.