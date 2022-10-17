Падіння Су-34 на житловий будинок: з'явилися перші кадри з пілотом (відео)

Пілот негативно відповів на запитання, чи був збитий їхній борт. Водночас про долю другого пілота нічого не відомо, крім того, що він "вижив".

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У російському Єйську розбився винищувач-бомбардувальник Су-34. РосЗМІ опублікували перші кадри з місця події.

Пілот Су-34 зміг катапультуватися перед тим, як його літак впав на житловий будинок у Єйську. Свідки пригоди записали перші моменти після падіння, а також знайшли на сусідній вулиці пілота. На запитання, чи його борт було збито, той відповів негативно. Заявляється, що другий пілот також вижив та катапультувався, але на всіх відео очевидців видно лише одного пілота.

Водночас президент РФ Путін доручив розібратися з подією, а за даними МНС, кількість загиблих збільшилася до 4, а постраждалих до 25. Шестеро вважаються зниклими безвісти.

Цікаво, що на відео чітко чути детонація боєкомплекту. У Міноборони РФ стверджують, що політ був навчально-тренувальним. На такі польоти не вантажать боєкомплект.

Нагадаємо, 17 жовтня російський винищувач-бомбардувальник упав на житловий будинок у Єйську. Через це почалася пожежа, що охопила 2000 квадратних метрів. Пізніше з'явилося відео катастрофи Су-34.