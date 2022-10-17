Падение Су-34 на жилой дом: появились первые кадры с летчиком (видео)

Летчик отрицательно ответил на вопрос, был ли сбит их борт. При этом о судьбе второго летчика ничего не известно кроме того, что он "выжил".

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В российском Ейске разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. РосСМИ опубликовали первые кадры с места происшествия.

Летчик Су-34 смог катапультироваться перед тем как его самолет упал на жилой дом в Ейске. Свидетели происшествия записали первые моменты после падения, а также нашли на соседней улице летчика. На вопрос, был ли его борт сбит, тот ответил негативно. Заявляется, что второй летчик также выжил и катапультировался, но на всех видео очевидцев виден только один летчик.

Тем временем президент РФ Путин поручил разобраться с происшествием, а по данным МЧС, число погибших увеличилось до 4, а пострадавших до 25. Шестеро числятся как без вести пропавшие.

Примечательно, что на видео отчетливо слышна детонация боекомплекта. В Минобороны РФ утверждают, что полет был учебно-тренировочным. На такие полеты не грузят боекомплект.

Напомним, 17 октября российский истребитель-бомбардировщик упал на жилой дом в Ейске. Из-за этого начался пожар, охвативший 2000 квадратных метров. Позднее появилось видео крушения Су-34.