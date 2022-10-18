Удари по енергетичних об'єктах України пов'язані з провалами РФ у війні, — британська розвідка

Із серпня російські війська зазнають невдач на фронті. У зв'язку із цим Кремль вирішив масовано атакувати цивільну інфраструктуру в Україні.

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Масовані обстріли енергетичної інфраструктури в Україні пов'язані з провалами російської армії на фронті. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як уточнює британська розвідка, ЗС РФ, починаючи з серпня, зазнала низки поразок на полі бою. У зв'язку з цим керівництво країни-агресора вирішило завдавати більше ударів по цивільних об'єктах України.

Свою нову тактику Кремль демонструє з 10 жовтня, коли під удар потрапила ціла низка українських міст. І Росія намагається підтримувати такий підвищений темп дальніх ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Для цього командування ЗС РФ використовує крилаті ракети, ракети ППО класу "земля-земля" й дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Як вважають у британській розвідці, кінцевою метою таких атак є завдання широкомасштабних збитків енергорозподільчій мережі України.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня російські окупанти завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі. Місцеві пабліки написали про сильну пожежу в місті після вибухів, обласний центр заволокло димом.

Сьогодні ворог також обстріляв Кривий Ріг, Миколаїв і кілька громад Дніпропетровської області. Внаслідок одного з обстрілів зафіксовано пряме потрапляння в багатоквартирний житловий будинок.