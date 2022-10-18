Удары по энергетическим объектам Украины связаны с провалами РФ в войне, – британская разведка

С августа российские войска терпят неудачи на фронте. В связи с этим Кремль решил массированно атаковать гражданскую инфраструктуру в Украине.

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Массированные обстрелы энергетической инфраструктуры в Украине связаны с провалами российской армии на фронте. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как уточняет британская разведка, ВС РФ, начиная с августа, потерпели ряд поражений на поле боя. В связи с этим руководство страны-агрессора решило наносить больше ударов по гражданским объектам Украины.

Свою новую тактику Кремль демонстрирует с 10 октября, когда под удар попал целый ряд украинских городов. И Россия пытается поддерживать такой повышенный темп дальних ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Для этих целей командование ВС РФ использует крылатые ракеты, ракеты ПВО класса "земля-земля" и дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Как считают в британской разведке, конечной целью таких атак является нанесение широкомасштабного ущерба энергораспределительной сети Украины.

Напомним, утром 18 октября российские оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Местные паблики написали о сильном пожаре в городе после взрывов, областной центр заволокло дымом.

Сегодня враг также обстрелял Кривой Рог, Николаев и несколько громад Днепропетровской области. В результате одного из обстрелов зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом.