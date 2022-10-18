Величезний некомплект: глава російського МВС поскаржився на нестачу поліцейських

За словами глави МВС РФ Володимира Колокольцева, лише для контролю над окупованими українськими територіями відомству потрібно набрати 42 тисячі нових співробітників.

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В РФ не вистачає поліцейських для контролю за тимчасово окупованими територіями Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. Про це заявив міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев.

Йдеться про щонайменше 42 тисячі силовиків, яких хочуть відправити на насильно приєднані до Росії українські території. І цей дефіцит збережеться щонайменше до 2026 року, заявив глава профільного російського міністерства.

"У нас величезний некомплект. Якщо ми за рахунок нього комплектуватимемо нові підрозділи на звільнених територіях, нічого хорошого не вийде", — сказав Колокольцев.

У зв'язку з цим уже в 2023 році Росія збільшить витрати на утримання силових відомств. Вони зростуть у півтора рази — до 4,2 трлн рублів (замість спершу запланованих 2,9 трлн).

Нагадаємо, у Підмосков'ї (РФ) співробітників поліції змушують віддавати зарплати нібито на користь невизнаних "ЛНР" та "ДНР". Керівництво вимагає від офіцерів і молодшого складу "добровільно" переказувати частину своєї зарплати на допомогу так званим "ДНР" та "ЛНР", які насправді є лише окупованими росіянами частинами Донецької і Луганської областей України.

Крім того, Фокус писав, що українських поліцейських, які залишилися під окупацією, визнають зрадниками. За словами міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, співробітники кожного управління поліції в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях отримали наказ залишити окуповані райони. Тих, хто відмовився, МВС оформляє як зрадників України та вносить до спеціальних баз даних.