Російські війська намагаються відновити наступ у Харківській області, — ISW

ЗС РФ провели обмежену атаку на село Огірцеве на півночі Харківської області, щоб показати свої претензії на українські території в регіоні.

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Збройні сили РФ заявляють про поновлення обмежених атак на півночі Харківської області. Про це повідомляється в свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

18 жовтня ЗС РФ провели обмежену наземну атаку. Так РФ припускає, що сили можуть зберігати претензії в Харківській області, незважаючи на величезні втрати під час контрнаступу ЗСУ.

У Генштабі ЗСУ повідомили про відбиття російської атаки на Огірцеве, яке розташоване за 2 км від кордону з РФ. Наскільки великим чи обмеженим був наступ, невідомо. Проте, враховуючи стан російських наступальних можливостей, що постійно погіршується, ймовірність будь-якого успіху в ЗС РФ вкрай мала.

[ + – ] Карта боїв у Харківській області

Водночас ЗС РФ продовжувала обстрілювати українські об'єкти інфраструктури. Було завдано 19 ракетних ударів і 68 ударів з повітря по Києву, Житомиру, Харкову, Дніпру, Запоріжжю та низці інших. Атаки з повітря здійснювали, зокрема, дронами-камікадзе Shahed-136.

В Інституті припускають, що спроби РФ деморалізувати українське населення шляхом знищення інфраструктури навряд чи матиме успіх.

Нагадаємо, 18 жовтня ЗС РФ вдарили по Харкову ракетами С-300, через що в місті було кілька пожеж.

Раніше ЗСУ захопили рідкісний російський дрон "Тахіон" під Харковом, який обладнаний оптичними й інфрачервоними камерами.