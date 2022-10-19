Российские войска пытаются восстановить наступление в Харьковской области, – ISW

ВС РФ провели ограниченную атаку на село Огурцово на севере Харьковской области, чтобы показать свои притязания на украинские территории в регионе.

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Вооруженные силы РФ заявляют о возобновлении ограниченных атак на севере Харьковской области. Об этом сообщается в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

18 октября ВС РФ провели ограниченную наземную атаку. Таким образом РФ предполагает, что силы могут сохранять притязания в Харьковской области несмотря на огромные потери в ходе контрнаступления ВСУ.

В Генштабе ВСУ сообщили об отражении российской атаки на Огурцова, который находится в 2 км от границы с РФ. Насколько крупным или ограниченным было наступление неизвестно. Однако учитывая постоянно ухудшающееся состояние российских наступательных возможностей, вероятность какого-либо успеха у ВС РФ крайне мала.

[ + – ] Карта боев в Харьковской области

Тем временем ВС РФ продолжали обстреливать украинские объекты инфраструктуры. Было нанесено 19 ракетных ударов и 68 ударов с воздуха, по Киеву, Житомиру, Харькову, Днепру, Запорожью и ряду других. Атаки с воздуха совершали в том числе дронами-камикадзе Shahed-136.

В Институте предполагают, что попытки РФ деморализовать украинское население путем уничтожения инфраструктуры вряд ли увенчается успехом.

Напомним, 18 октября ВС РФ ударили по Харькову ракетами С-300 из-за чего в городе было несколько пожаров.

Ранее ВСУ захватили редкий российский дрон "Тахион" под Харьковом, который оборудован оптическими и инфракрасными камерами.