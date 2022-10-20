Якщо окупанти підірвуть греблю Каховської ГЕС, Крим на роки залишиться без води, — Данілов

За словами секретаря РНБО, підрив призведе до величезної кількості жертв серед мирного населення, тому на катастрофу буде змушений відреагувати світ.

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Якщо окупанти наважаться підірвати греблю Каховської ГЕС, то першочерговим для Росії питання водопостачання Криму може закрито на найближчі роки: півострів воду з Дніпра не зможе отримувати. Про це в ефірі 24 каналу заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

"Інша справа, що вони можуть знищити агрегати, які виробляли електричну енергію для нашої країни. У нас є інформація всіх цих речей, — сказав він. — Якщо вони збожеволіють і зроблять це, є певна небезпека для деяких населених пунктів. Це буде катастрофа величезних масштабів із величезною кількістю людських жертв".

Оголошена окупантами евакуація населення, на думку Данілова, від таких наслідків не допоможе вберегтися, оскільки охочих поїхати кудись у Сибір не так багато.

"Речі потрібно називати своїми іменами: це саме депортація", — наголосив секретар РНБО, зазначивши, що такі злочини мають бути обов'язково зафіксовані та засуджені всіма світовими інституціями. При цьому він вважає, що на гіпотетичний підрив греблі світ повинен буде реагувати ще жорсткіше, ніж на обстріл об'єктів інфраструктури, оскільки масштаби катастрофи будуть несумісними.

Нагадаємо, окупаційна влада Херсонської області оголосила про "заплановану руйнацію греблі Каховської ГЕС".

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що росіяни можуть ударити по греблі Каховської ГЕС "під чужим прапором", щоб звинуватити в ньому Україну й ускладнити просування ЗСУ на лівий берег Херсонської області.

Журналісти описали чотири сценарії ескалації війни, до яких може вдатися Росія, щоб завдати Україні максимальної шкоди без застосування ядерної зброї. Серед них використання хімічної та біологічної зброї та підрив гребель.