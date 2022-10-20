Если оккупанты подорвут дамбу Каховской ГЭС, Крым на годы останется без воды, — Данилов

По словам секретаря СНБО, подрыв приведет к множеству жертв среди мирного населения, поэтому на катастрофу будет вынужден отреагировать мир.

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Если оккупанты решатся подорвать дамбу Каховской ГЭС, то первоочередной для России вопрос водоснабжения Крыма может будет закрыт на ближайшие годы: полуостров воду из Днепра не сможет получать. Об этом в эфире 24 канала заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Другое дело, что они могут уничтожить агрегаты, которые вырабатывали электрическую энергию для нашей страны. У нас есть информация всех этих вещей, — сказал он. — Если они сойдут с ума и сделают это, есть определенная опасность для некоторых населенных пунктов. Это будет катастрофа огромных масштабов с огромным количество человеческих жертв".

Объявленная оккупантами эвакуация населения, по мнению Данилова, от таких последствий не поможет уберечься, так как желающих отправиться куда-нибудь в Сибирь не так много.

"Вещи нужно называть своими именами: это именно депортация", — подчеркнул секретарь СНБО, отметив, что такие преступления должны быть обязательно зафиксированы и осуждены всеми мировыми институциями. При этом он считает, что на гипотетический подрыв дамбы мир должен будет реагировать еще более жестко, чем на обстрелы объектов инфраструктуры, так как масштабы катастрофы будут несопоставимыми.

Напомним, оккупационные власти Херсонской области объявили о "запланированном разрушении плотины Каховской ГЭС".

Аналитики американского Института изучения войны считают, что россияне могут ударить по дамбе Каховской ГЭС "под чужим флагом", чтобы обвинить в нем Украину и затруднить продвижение ВСУ на левый берег Херсонской области.

Журналисты описали четыре сценария эскалации войны, к которым может прибегнуть Россия, чтобы нанести Украине максимальный урон без применения ядерного оружия. Среди них использование химического и биологического оружия и подрыв плотин.