РФ уже каже, що воює проти НАТО, лишилося прийняти туди Україну, — ексглава МЗС Литви

За словами Лінаса Лінкявічюса, Росія вже фактично визнала Україну частиною військового блоку й тепер слово за Альянсом.

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Колишній міністр закордонних справ та ексглава Міноборони Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Північноатлантичному альянсу необхідно прийняти Україну до свого складу, оскільки Росія вже неодноразово заявляла, що воює не проти Києва, а проти НАТО. Про це політик написав у своєму Twitter у четвер, 20 жовтня.

Колишній глава МЗС Литви нагадав, що Кремль пояснює свої невдачі на фронті в Україні тим, що він воює на її території із силами НАТО.

"Отже Росія вже визнає, що Україна є частиною НАТО, залишилося, щоб НАТО змирилася з цим", — написав Лінкявічюс.

Крім того, колишній литовський міністр відреагував на заяви окупаційних адміністрацій Херсонської і Запорізької областей про відселення мирних жителів від лінії фронту на тлі контрнаступу Збройних сил України. Політик назвав це "несподіваним і зворушливим" проявом турботи про цивільних і припустив, що так Кремль прикриває відхід своїх військ, які "приречені на катастрофу" в цьому регіоні.

Зазначимо, Лінкявічюс обіймав посаду міністра оборони Литви з 1993 по 1996 рік, а з 2012-го до 2020-й працював на посаді міністра закордонних справ республіки. Політик був відкритим прихильником Революції гідності та критикував режим Віктора Януковича. Також ексглава МЗС виступав за визволення українського режисера Олега Сенцова, який утримувався в РФ.

Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський розповів про подання заявки на прискорений вступ країни до НАТО.

Зі свого боку, в Раді безпеки РФ пригрозили Заходу Третьою світовою у разі вступу України до складу Альянсу.