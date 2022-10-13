У Кремлі пригрозили початком Третьої світової війни у разі вступу України до НАТО

У Раді безпеки РФ побоюються, що військовий блок задіє 5-ту статтю про колективну оборону, як тільки Україна стане членом Альянсу.

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Вступ України до НАТО може спровокувати початок третьої світової війни. Про це заявив заступник секретаря Ради безпеки Росії Олександр Венедиктов.

За його словами, можливий вступ України до Північноатлантичного Альянсу призведе до ескалації конфлікту та може спровокувати початок Третьої світової війни. Венедиктов стверджує, що керівництво НАТО, як і українська влада чудово усвідомлює подібну загрозу.

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"Мабуть, на те і розрахунок — створити інформаційний шум і привернути до себе увагу в черговий раз. Втім, якщо зважати на те, наскільки відірвані від реальності багато представників київського режиму, не здивуюся, що дехто там і справді розраховує на прийняття їхньої країни до НАТО ", — продовжив Венедиктов і назвав вступ України до Північноатлантичного Альянсу "пропагандистським ходом".

Заступник секретаря Радбезу також назвав НАТО однією із сторін повномасштабної війни, і у разі інтеграції нашої країни військовий блок нібито використаж 5-ту статтю про колективну оборону. Такий крок, за словами Венедиктова, матиме серйозні наслідки для людства.

Один із основних соратників Володимира Путіна нагадав, що подання заявки України на вступ до НАТО за прискореною процедурою одразу підтримали країни Балтії та Східної Європи, а офіційний Брюссель поставився до цієї ініціативи без захоплення, "видавши набір контраргументів — невідповідність стандартам блоку, наявність територіальних суперечок. ".

"Всю самогубність цього кроку (вступ України до Альянсу — ред.) розуміють самі натовці. У будь-якому разі позиція Росії залишається незмінною: вступ України до НАТО чи якихось інших альянсів, сформованих під егідою США, для нас неприйнятний", — резюмував Венедиктов, з роздумами про можливий початок Третьої світової війни

Варто зазначити, що керівництво НАТО розцінюватиме перемогу Росії у війні проти України як поразку для всього Північноатлантичного Альянсу.

Також повідомлялося, що Кремль пригрозив НАТО великою війною через підтримку України та виділення нових пакетів військової допомоги.