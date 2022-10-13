В Кремле пригрозили началом Третьей мировой войны в случае вступления Украины в НАТО

В Совете безопасности РФ опасаются, что военный блок задействует 5-ю статью о коллективной обороне, как только Украина станет членом Альянса.

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Вступление Украины в НАТО может спровоцировать начало Третьей мировой войны. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

По его словам, возможное вступление Украины в Североатлантический Альянс приведет к эскалации конфликта и может спровоцировать начало Третьей мировой войны. Венедиктов утверждает, что руководство НАТО, как и украинские власти прекрасно осознают подобную угрозу.

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"Видимо, на то и расчет — создать информационный шум и привлечь к себе внимание в очередной раз. Впрочем, учитывая, насколько оторваны от реальности многие представители киевского режима, не удивлюсь, если кое-кто там и впрямь рассчитывает на принятие их страны в НАТО", — продолжил Венедиктов и назвал вступление Украины в Североатлантический Альянс "пропагандистским ходом".

Заместитель секретаря Совбеза также назвал НАТО одной из сторон полномасштабной войны, и в случае интеграции нашей страны военный блок якобы задействует 5-ю статью о коллективной обороне. Такой шаг, по словам Венедиктова, будет иметь серьезные последствия для всего человечества.

Один из топ-соратников Владимира Путина напомнил, что подачу заявки Украины на вступление в НАТО по ускоренной процедуре сразу поддержали страны Балтии и Восточной Европы, а официальный Брюссель отнесся к этой инициативе без восторга, "выдав набор контраргументов — несоответствие стандартам блока, наличие территориальных споров".

"Всю самоубийственность этого шага (вступление Украины в Альянс — ред.) понимают сами натовцы. В любом случае позиция России остается неизменной: вступление Украины в НАТО или какие-то другие альянсы, сформированные под эгидой США, для нас неприемлемо", — резюмировал Венедиктов, рассуждая о возможном начале Третьей мировой войны.

Стоит отметить, что руководство НАТО будет расценивать победу России в войне против Украины в качестве поражения для всего Североатлантического Альянса.

Также сообщалось, что Кремль пригрозил НАТО большой войной из-за поддержки Украины и выделения новых пакетов военной помощи.