РФ уже говорит, что воюет против НАТО, осталось принять туда Украину, — экс-глава МИД Литвы

По словам Линаса Линкявичюса, Россия уже де-факто признала Украину частью военного блока и теперь слово за Альянсом.

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Бывший министр иностранных дел и экс-глава Минобороны Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо принять Украину в свой состав, так как Россия уже неоднократно заявляла, что воюет не против Киева, а против НАТО. Об этом политик написал в своем Twitter в четверг, 20 октября.

Бывший глава МИД Литвы напомнил, что Кремль объясняет свои неудаче на фронте в Украине тем, что он воюет на ее территории с силами НАТО.

"Значит, Россия уже признает, что Украина является частью НАТО, осталось, чтобы НАТО смирилась с этим", — написал Линкявичюс.

Помимо этого бывший литовский министр отреагировал на заявления оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей об отселении мирных жителей от линии фронта на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины. Политик назвал это "неожиданным и трогательным" проявлением заботы о гражданских и допустил, что таким образом Кремль прикрывает отход своих войск, которые "обречены на катастрофу" в этом регионе.

Отметим, Линкявичюс занимал пост министра обороны Литвы с 1993 по 1996 год, а с 2012-го по 2020-й работал на должности министра иностранных дел республики. Политик был открытым сторонником Революции достоинства и критиковал режим Виктора Януковича. Также экс-глава МИД выступал за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова, который удерживался в РФ.

Напомним, 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подаче заявки на ускоренное вступление страны в НАТО.

В свою очередь в Совете безопасности РФ пригрозили Западу Третьей мировой в случае вступления Украины в состав Альянса.