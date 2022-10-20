Був готовий померти там: племінник Джона Кеннеді був добровольцем на війні в Україні

Коннор Кеннеді поїхав на війну без досвіду військової служби. Проте його все ж таки направили на північно-східний фронт.

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Член сім'ї американського президента Джона Кеннеді, 28-річний Коннор Кеннеді розповів, як він воював в Україні в лавах міжнародного легіону. На своїй сторінці в Instagram він опублікував пост, де поділився своїми враженнями, перебуваючи в Україні, і сказав, що він був глибоко зворушений побаченим.

Невідомо, як довго онуковий племінник Джона Кеннеді, Коннор, перебував на фронті, однак у своєму повідомленні написав, що був готовий там померти. Свій пост він супроводжував фотографією свого друга Ніка, який сидить спиною до камери у своєму армійському спорядженні.

"Як і багато людей, я був глибоко зворушений тим, що сталося в Україні за останній рік. Я хотів допомогти. Коли я почув про Міжнародний легіон України, я зрозумів, що поїду, і наступного дня вирушив до посольства, щоб записатися", — пише Кеннеді.

Молода людина не стала розголошувати про своє рішення, оскільки не хотіла, щоб родичі та друзі хвилювалися, тим більше що, як зізнався сам Кеннеді, у нього зовсім не було досвіду військової служби.

"У мене не було досвіду служби в армії, і я не був відмінним стрільцем, але я міг носити важкі речі і швидко вчився. Я також був готовий померти там. Тому незабаром вони погодилися відправити мене на північно-східний фронт", — написав він.

Молодий Кеннеді зізнався, що як солдату йому було страшно, і що йому пощастило живим повернутися додому. Проте він дорожить здобутим досвідом і тим прикладом, який йому показали товариші по службі.

"Ця війна, як і всі інші, жахлива. Люди, яких я зустрів, були найхоробрішими з усіх, кого я коли-небудь знав. Мої товариші-легіонери — вихідці з різних країн, походження, ідеології — справжні борці за свободу", — наголосив Кеннеді.

За його словами, війна в Україні визначить подальшу долю демократії у цьому столітті, і закликав усіх небайдужих надати допомогу легіонерам в Україні всім, чим можливо.

"Вступайте до легіону, допомагайте на кордоні або відправляйте медикаменти. Щодня хтось там жертвує всім заради міцного миру", — написав наприкінці Кеннеді.

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Глави Чечні Рамзан Кадиров написав у Telegram, що його троє синів зараз воюють в Україні. За його словами, вони відвідали лінію зіткнення, де зараз йдуть запеклі бої і нібито забезпечували вогневе прикриття.