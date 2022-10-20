Был готов там умереть: племянник Джона Кеннеди был добровольцем на войне в Украине

Коннор Кеннеди уехал на войну без опыта военной службы. Тем не менее его все же направили на северо-восточный фронт.

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Член семьи американского президента Джона Кеннеди, 28-летний Коннор Кеннеди рассказал, как он воевал в Украине в рядах интернационального легиона. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, где поделился своими впечатлениями, находясь в Украине, и сказал, что он был глубоко тронут увиденным.

Неизвестно, как долго внучатый племянник Джона Кеннеди, Коннор, находился на фронте, однако в своем сообщении написал, что "был готов там умереть". Свой пост он сопроводил фотографию своего друга Ника, который сидит спиной к камере в своем армейском снаряжении.

"Как и многие люди, я был глубоко тронут тем, что произошло в Украине за последний год. Я хотел помочь. Когда я услышал о Международном легионе Украины, я понял, что поеду, и на следующий день отправился в посольство, чтобы записаться", — пишет Кеннеди.

Молодой человек не стал разглашать о своем решении, поскольку не хотел, чтобы родственники и друзья волновались, тем более что, как признался сам Кеннеди, у него совершенно не было опыта военной службы.

"У меня не было опыта службы в армии, и я не был отличным стрелком, но я мог носить тяжести и быстро учился. Я также был готов умереть там. Поэтому вскоре они согласились отправить меня на северо-восточный фронт", — написал он.

Молодой Кеннеди признался, что в качестве солдата ему было страшно, и что ему повезло живым вернуться домой. Тем не менее он дорожит полученным опытом и тем примером, который ему показали сослуживцы.

"Эта война, как и все другие, ужасна. Люди, которых я встретил, были самыми храбрыми из всех, кого я когда-либо знал. Мои товарищи-легионеры — выходцы из разных стран, происхождения, идеологии — настоящие борцы за свободу", — подчеркнул Кеннеди.

По его словам, война в Украине определит дальнейшую судьбу демократии в этом столетии, и призвал всех неравнодушных оказать помощь легионерам в Украине всем, чем возможно.

"Вступайте в легион, помогайте на границе или отправляйте медикаменты. Каждый день кто-то там жертвует всем ради прочного мира", — написал в конце Кеннеди.

Ранее сообщалось, что по информации международного сообщества InformNapalm в оккупированных районах Николаевской области находятся те подразделения ВС РФ, которые участвовали в боях под Киевом, а позже и в Харьковской области. Сообщается, что это те военные преступники, которые устроили резню в Буче.

Главы Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что его трое сыновей сейчас воюют в Украине. По его словам они посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточенные бои и якобы обеспечивали огневое прикрытие.