"Трофей для Пригожина": чому "вагнерівцям" так важливе захоплення Бахмута

Керівництво ПВК "Вагнер" не зважає на втрати і кидає їх на позиції ЗСУ. Для Пригожина захоплення міста покаже його першість перед ЗС РФ, які нещодавно безладно втекли з Ізюма.

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Російські найманці із ПВК "Вагнера" продовжують спроби захопити український Бахмут. Ревіння артилерії не зупиняється вже 4 місяці. Про це повідомляє The Washington Post.

Бахмут з усіх битв на сході це найскладніший напрямок. Військові експерти бачать логіку для "вагнерівців" у боротьбі за зруйноване місто. Для керівника приватної армії Євгена Пригожина Бахмут може бути важливим трофеєм. Його захоплення відрізнить наближеного до Путіна олігарха від регулярних військ, які зовсім недавно безладно втекли з Ізюма. Раніше захоплення Ізюма та Бахмута були однією скоординованою військовою операцією.

Пригожин не шкодує своїх бійців і вливає хвилі бійців у бій, щоб просунутися до Бахмута. Тактика українських військових у таких умовах полягає у хитрих маневрах.

[ + – ] Бійці 93-ї бригади ведуть розвідку позицій ЗС РФ

"У російських солдатів є солдати, зброя, є всі. Ми повинні бути розумними", — заявив командир 93-ї бригади ЗСУ, який відповідає за переробку цивільних дронів у ударні одиниці.

Досвідчені українські військові, які вже не перший рік служать у ЗСУ, зазначають, що битва за Бахмут є однією з найнебезпечніших за весь час. Однак, як зазначають автори, навіть у разі захоплення міста, ніякого імпульсу для просування далі ЗС РФ не отримають. Сил для просування на Краматорськ та Слов'янськ немає.

Зазначається, що тактика найманців така, що у бійців ЗСУ складається враження про їхню одноразовість. Їх постійно кидають у бій, щоби виявляти вогневі позиції українських бійців, а потім їх накривати артилерією.

Нагадаємо, Ілон Маск потролив Медведєва словами "як там справи під Бахмутом" під постом про відставку прем'єр-міністра Ліз Трасс.

Раніше в Міноборони України заявили, що Кремль доручив ЗС РФ захопити Бахмут до кінця жовтня.