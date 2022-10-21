Ілон Маск потролив Медведєва під його твітом про відставку Ліз Трасс

Експрезидент РФ зловтішався з відходу Трасс із посади прем'єр-міністерки. Американський бізнесмен відреагував на це питанням ситуації під Бахмутом.

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Заступник голови Ради безпеки РФ і колишній російський президент Дмитро Медведєв написав черговий пост на адресу Ліз Трасс після її відставки з посади прем'єр-міністерки.

"Бувай, бувай, Ліз Трасс, вітаю, салате", — зокрема, написав він.

[ + – ] Твіт Дмитра Медведєва

Так політик із країни-агресора використав жарт жителів Великобританії, які робили ставки, хто протримається довше — салат-латук, що згниває за 35 днів, або глава уряду на своїй посаді. Ліз Трасс заявила про свою відставку 20 жовтня, через 6 днів після того, як британські букмекери запустили відеотрансляцію, щоб стежити "за перегонами між Трасс і салатом". Отже, латук протримався довше за британську прем'єр-міністерку, про що й написав Медведєв у своїй публікації.

Під твітом російського політика свій коментар залишив американський мільярдер, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск.

"Досить хороший тролінг, якщо бути чесним, — написав він, а після цього запитав у Медведєва, як справи в російської армії в Донецькій області: — Між іншим, як справи в Бахмуті?"

Нагадаємо, справи в російської армії під Бахмутом не дуже. Американський Інститут вивчення війни вважає, що окупанти лише імітують наступ у цьому районі, щоб показати себе "переможцями" хоч на якомусь напрямку. Це відбувається на тлі поразок у Харківській і Херсонській областях.

Твіт Дмитра Медведєва — не перший злий випад у бік Ліз Трасс. До цього російський політик називав її у своїх публікаціях "фрик-тіткою та термоядерною русофобкою".