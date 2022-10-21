Илон Маск потроллил Медведева под его твитом об отставке Лиз Трасс

Экс-президент РФ позлорадствовал над уходом Трасс с поста премьер-министра. Американский бизнесмен отреагировал на это вопросом о ситуации под Бахмутом.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ и бывший российский президент Дмитрий Медведев написал очередной пост в адрес Лиз Трасс после ее отставки с поста премьер-министра.

"Пока, пока, Лиз Трасс, поздравляю, латук", –– в частности, написал он.

[ + – ] Твит Дмитрия Медведева

Таким образом, политик из страны-агрессора использовал шутку жителей Великобритании, которые делали ставки, кто продержится дольше –– салат-латук, сгнивающий за 35 дней, или глава правительства на своем посту. Лиз Трасс заявила о своей отставке 20 октября, через 6 дней после того, как британские букмекеры запустили видеотрансляцию, чтобы следить "за гонкой между Трасс и салатом". Таким образом, латук продержался дольше британского премьер-министра, о чем и написал Медведев в своей публикации.

Под твитом российского политика свой комментарий оставил американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

"Довольно хороший троллинг, если быть честным, –– написал он, а после этого спросил у Медведева, как обстоят дела у российской армии в Донецкой области: Между прочим, как дела в Бахмуте?"

Напомним, дела у российской армии под Бахмутом обстоят не очень. Американский Институт изучения войны считает, что оккупанты лишь имитируют наступление в этом районе, чтобы показать себя "победителями" хоть на каком-то направлении. Это происходит на фоне поражений в Харьковской и Херсонской областях.

Твит Дмитрия Медведева –– не первый злой выпад в сторону Лиз Трасс. До этого российский политик называл ее в своих публикациях "фрик-теткой и термоядерной русофобкой".