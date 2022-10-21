Российские оккупанты имитируют наступление в районе Бахмута, чтобы отмыться от позора, — ISW

По словам аналитиков, наступление российских войск с Беларуси остается маловероятным, так как вести боевые действия на севере Украины очень сложно.

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Российские оккупанты пытаются наступать под Бахмутом, имитируя успехи, чтобы показать себя "победителями" хоть на каком-то направлении. К такому выводу пришли аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете говорится, что несколько российских военных корреспондентов сообщили об успехах российской армии и ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении. Более того, российская пропаганда не раз заявляла о том, что РФ уже контролирует большую часть самого Бахмута.

Аналитики уверены, что заявления об успехах российской стороны на Бахмутском направлении – фальсификация. Это делается для того, чтобы изобразить "победу" на фоне поражений в Харьковской и Херсонской областях.

Кроме того, в отчете сказано о возможном новом наступлении со стороны Беларуси. Аналитики до сих пор уверены, что риски такого развития событий минимальны.

Они процитировали начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексея Громова, который заявил, что риск наступления возрастает. По его словам, в этот раз РФ может попытаться атаковать Волынскую и Ровенскую области, чтобы нарушить пути поставок западного оружия Киеву.

"Такой курс действий остается маловероятным в ближайшие месяцы, учитывая, что российские силы не в состоянии перекрыть линии снабжения с Запада. Дело в том, что ближайшая железнодорожная линия с Востока на Запад проходит в 30 км от границы с Беларусью, а болота Припяти на севере Украины и Беларуси делают маневренные боевые действия через у границы в Волынской и Ровенской областях исключительно сложными", — сказано в отчете.

Ранее Фокус писал, что Арестович рассказал, будет ли новое нападение со стороны Беларуси. Советник ОП сказал, что в Беларусь Россия перебрасывает свои войска. Кроме того, режим Лукашенко также проводит скрытую мобилизацию.

Еще напомни, что жители Харьковщины рассказали о пытках со стороны российских солдат. Местные жители рассказали журналистам, что людей пытали электрошоком, резали гениталии, угрожали смертью и насиловали.

Также сообщалось, что журналисты рассказали, как Украина импровизирует в условиях нехватки ПВО. По словам украинских военных, ВСУ не хватает систем ПВО для того, чтобы защитить все территории Украины. Поэтому комплексы все время нужно перевозить.