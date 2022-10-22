"Трофей для Пригожина": почему "вагнеровцам" так важен захват Бахмута

Руководство ЧВК "Вагнер" не считается с потерями и бросает бойцов на позиции ВСУ. Для Пригожина захват города покажет его первенство перед ВС РФ, которые недавно беспорядочно бежали из Изюма.

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Российские наемники из ЧВК "Вагнера" продолжают попытки захватить украинский Бахмут. Рев артиллерии не останавливается уже 4 месяца. Об этом сообщает The Washington Post.

Бахмут из всех сражений на востоке самое сложное направление. Военные эксперты видят логику для "вагнеровцев" в борьбе за разрушенный город. Для руководителя частной армии Евгения Пригожина Бахмут может быть важным трофеем. Его захват отличит приближенного к Путину олигарха от регулярных войск, которые совсем недавно беспорядочно бежали из Изюма.Ранее захват Изюма и Бахмута были одной скоординированной военной операцией.

Пригожин не жалеет своих бойцов и вливает волны бойцов в бой, чтобы продвинуться к Бахмуту. Тактика украинских военных в таких условиях заключается в хитрых маневрах.

[ + – ] Бойцы 93-й бригады ведут разведку позиций ВС РФ

"У русских солдат есть солдаты, оружие, есть все. Мы должны быть умными", — заявил командир 93-й бригады ВСУ, который отвечает за переделку гражданских дронов в ударные единицы.

Опытные украинские военные, которые уже не первый год служат в ВСУ, отмечают, что битва за Бахмут одна из самых опасных за все время. Однако как отмечают авторы, даже в случае захвата города, никакого импульса для продвижения дальше ВС РФ не получат. Сил для продвижения на Краматорск и Славянск нет.

Отмечается, что тактика наемников такая, что у бойцов ВСУ складывается впечатление об их одноразовости. Их постоянно кидают в бой, чтобы обнаруживать огневые позиции украинских бойцов, а затем их накрывать артиллерией.

Напомним, Илон Маск потроллил Медведева словами "как там дела под Бахмутом" под постом об отставке премьер-министра Лиз Трасс.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что Кремль поручил ВС РФ захватить Бахмут до конца октября.