План Росії – перезимувати, закріпивши лінію фронту, – експерт

Війська РФ вже будують лінію оборони в Луганській області, щоб спробувати утримати Сватове та прикордонну територію під своїм контролем, розповів Михайло Жирохов.

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Армія РФ намагається зафіксувати умовну демаркаційну лінію у зоні бойових дій. Вона копає окопи та траншеї, ставить протитанкові бетонні укріплення, проводять мобілізацію. Військовий експерт Михайло Жирохов розповів Фокусу в інтерв'ю "Мобілізація, заморозка фронту та артилерійські дуелі. Як зміниться характер війни у холоди" про особливості зимової кампанії.

"Як мінімум на півночі Луганщини росіяни формують так звану "лінію Путіна" до кордону з РФ (йдеться про те, що на західному кордоні окупованої Луганської області, військові РФ будують оборонну лінію, — ред). Вони риють рови, окопи та встановлюють ряди протитанкових стовпів. Працює інженерна техніка. Росіяни хочуть закріпитися, щоб утримати Сватове та прикордонну територію під своїм контролем", — каже Жирохов.

Щодо Херсонщини, то інформації мало, але експерти кажуть, росіяни і там теж зменшили лінію фронту, намагаються закріпитися в районі Чорнобаївки, фактично передмісті Херсона. А щоб було легше провести лінію фронту, відселяють цивільне населення.

"Біля Херсона РФ намагається не лише збільшувати кількість військових завдяки мобілізованим, а і якості оборони — капітально окопуються, щоб, наприклад, десять людей могли тримати велику лінію фронту. Крім того, на відміну від Донецької та Луганської областей високоурбанізованих територій, Херсонська область — це відкрита територія з декількома посадками та кількома селами над дорогою. Якщо на Донбасі росіяни відкочуються без проблем до інших населених пунктів, то на Херсонщині так не буде — там кожен населений пункт буде важливим, і за кожен йдуть бої — триматимуться і наші, і вони", — пояснює аналітик.

Також експерт розповідав, яку роль артилерія відіграє на фронті за умов зими.

Повну версію інтерв'ю з військовим експертом Михайлом Жироховим читайте на сайті Фокусу.