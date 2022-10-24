План России — перезимовать, закрепив линию фронта, — эксперт

Войска РФ уже строят линию обороны в Луганской области, чтобы попытаться удержать Сватово и приграничную территорию под своим контролем, рассказал Михаил Жирохов.

Related video

Армия РФ пытается зафиксировать условную демаркационную линию в зоне боевых действий. Она копает окопы и траншеи, ставят противотанковые бетонные укрепления, проводят мобилизацию. Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал Фокусу в интервью "Мобилизация, заморозка фронта и артиллерийские дуэли. Как изменится характер войны в холода" об особенностях зимней кампании.

"Как минимум на севере Луганщины россияне формируют так называемую "линию Путина" до границы с РФ (речь идет о том, что на западной границе оккупированной Луганской области, военные РФ строят оборонительную линию, – ред). Они роют рвы, окопы и устанавливают ряды противотанковых столбов. Работает инженерная техника. Россияне хотят закрепиться, чтобы удержать Сватово и приграничную территорию под своим контролем", – говорит Жирохов.

Что касается Херсонщины, то информации мало, но эксперты говорят, россияне и там тоже уменьшили линию фронта, пытаются закрепиться в районе Чернобаевки, фактически пригородах Херсона. А чтобы легче было провести линию фронта, отселяют гражданское население.

"Возле Херсона РФ пытается не только увеличивать количество военных за счет мобилизованных, но и качество обороны – капитально окапываются, чтобы, например, десять людей могли держать большую линию фронта. Кроме того, в отличие от Донецкой и Луганской областей, высокоурбанизированных территорий, Херсонская область – это открытая территория с несколькими посадками и несколькими селами над дорогой. Если на Донбассе россияне откатываются без проблем к другим населенным пунктам, то на Херсонщине так не будет – там каждый населенный пункт будет важен, и за каждый будут идти бои – будут держаться и наши, и они", – поясняет аналитик.

Также эксперт рассказывал, какую роль артиллерия сыграет на фронте в условиях зимы.

Полную версию интервью с военным экспертом Михаилом Жироховым читайте на сайте Фокуса.