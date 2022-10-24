Удари по енергосистемі: на фронті знають, як діяти, — експерт

ЗСУ не залежать від об'єктів української енергетики, якими б'ють ЗС РФ. У військах організовано систему автономного живлення, розповів Фокусу Михайло Жирохов.

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Фронт незалежний від об'єктів української енергетики, по яких б'є Росія. Зокрема в Україні зараз немає великих оборонних підприємств — тут не випускається військова техніка, боєприпаси, все приходить від партнерів, тож зупинятися через брак електроенергії нема чого. Військовий експерт Михайло Жирохов розповів Фокусу в інтерв'ю "Мобілізація, заморозка фронту та артилерійські дуелі. Як зміниться характер війни у холоди" про особливості зимової кампанії.

"Це не перша зима для української армії, механізми вже відпрацьовані — з 2014 року росіяни обривають лінії електропередач. Тому й організовано систему автономного живлення, використовуються генератори. Взимку 2022-2023 року фронту буде потрібно більше дизеля та інших автономних джерел живлення. Водночас обстріли можуть вплинути на тилові об'єкти, наприклад, госпіталі. Але й там, кажуть в уряді, вже підготувалися", — зауважує у розмові з Фокусом військовий експерт.

Крім того, аналітик стверджує, що дощі та бездоріжжя, а після сніг та мороз можуть ускладнити переміщення техніки, логістику та знизити бойову активність з обох боків.

Також експерт розповідав, яку роль артилерія відіграє на фронті за умов зими.

Повну версію інтерв'ю з військовим експертом Михайлом Жироховим читайте на сайті Фокусу.